Херсонская область укрепляет экологию: 83 единицы техники для сбора отходов

В 2024 году Херсонская область получила 83 единицы техники и 2 049 контейнеров для сбора отходов. Это позволит улучшить систему управления коммунальными отходами в регионе, соответствующую российским стандартам, как сообщили в Министерстве природных ресурсов.
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