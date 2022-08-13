«Русская весна»: польский «серый кардинал» Качиньский нанес удар по политике Евросоюза

globallookpress.com/artifant/blickwinkel Польская политика и Евросоюз пострадали после заявления «серого кардинала» в лице руководителя партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, говорится в аналитической статье «Русской весны» (РВ).
globallookpress.com/artifant/blickwinkel Польская политика и Евросоюз пострадали после заявления «серого кардинала» в лице руководителя партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, говорится в аналитической статье «Русской весны» (РВ).
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