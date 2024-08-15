«Суджа Шрёдингера»: под чьим контролем Курская область?

Страшные намёки в сети не просто о мародёрстве вторгнувшихся войск НАТО-ВСУ, поляков, французов, грузин и щепотки англосаксов в виде воен-спецовской приправы к этому адскому вареву, глухо и иносказательно звучит тема расправы над оставшимися жителями «с использованием автоматического оружия».