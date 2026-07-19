Как римляне построили акведуки, которые до сих пор снабжают города водой

Парк дельи Акведотти — археологический общественный парк в Риме с монументальными руинами римских акведуков / © Wikimedia Commons Акведуки транспортировали чистую воду на десятки километров, причем значительная часть каналов проходила под землей.
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