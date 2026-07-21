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Алексис Мак Аллистер: «Спасибо тем, кто из других стран присылает нам насмешки и радуется нашей боли. Вы помогаете нам еще больше гордиться тем, что мы аргентинцы»

Алексис Мак Аллистер высказался после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026 от Испании (0:1). «Мы были так близко… Именно поэтому так больно.

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