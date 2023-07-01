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Первые выводы после мятежа Пригожина

Первые выводы после мятежа Пригожина

Отвечу сразу на несколько претензий общей тематики «хватит уже про мятеж Пригожина, надоело». К величайшему сожалению, пишущие такое не очень сильны в истории, хорошенько подзабыли (или не знали) – Россию невозможно победить в открытой войне.

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