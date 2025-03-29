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Царьград

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Суд Винницы оправдал военкома ВСУ, обвиненного в невыполнении плана мобилизации

Суд Винницы оправдал военкома ВСУ, обвиненного в невыполнении плана мобилизации

В Винницкой области на Украине суд оправдал военкома, которого обвиняли в невыполнении плана по мобилизацииИздание «Страна.

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