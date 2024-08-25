Политика как он...
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В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ

В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ

Депутаты Госдумы направят на официальный отзыв в кабмин проект закона, которым предлагается лишить права иностранцев, работающих в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, сообщает РИА Новости.

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