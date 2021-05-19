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ЦСКА предложил Васину продление контракта

ЦСКА предложил Васину продление контракта

Московский ЦСКА предложил защитнику Виктору Васину продлить контракт, сообщает Eurostavka.«Сроки и финансовые условия нового соглашения пока неизвестны.

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