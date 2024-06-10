В Петербурге задержали участника бандитской группировки за убийство 27-летней давности

Полиция передала задержанного следователеям для проведения процессуальных действий В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали бывшего участника бандитской группировки за убийство 27-летней давности.
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