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Регионы России

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Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в Панаме

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в Панаме

В социальных сетях появились видеозаписи эвакуации жителей из зданий. На большинстве кадров ситуация выглядит спокойной: люди покидают здания и выходят на улицу.

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