Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Британцы "слили" тайный приказ Макрона. Француз спёкся, не дойдя до русских границ?

Британцы "слили" тайный приказ Макрона. Француз спёкся, не дойдя до русских границ?

Когда все идет плохо и сделать ничего не получается, нужно хотя бы громко заявить о своем несогласии.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Вместо туалетной бумаги выдайте им    миллионные тиражи западной прессы.  Может быть, это их вразумит?
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17 час.
Н
Николай
Действительно - петух!
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11 час.

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