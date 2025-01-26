В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге зданий

В региональном ГУ МВД рассказали, что мужчина подозревается в поджоге нескольких заведений города. «25 января в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге в трёх заведениях Западного округа города в период времени с 22:27 до 23:30.
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