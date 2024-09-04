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66-летняя Мадонна снялась в конюшне в нижнем белье

66-летняя Мадонна снялась в конюшне в нижнем белье

Американская поп-исполнительница Мадонна поделилась снимками в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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