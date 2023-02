США могут предоставить Киеву финансовую помощь, чтобы Украина смирилась с потерей территорий. Такое предположение 23 февраля сделал обозреватель Time Филип Шор — автор биографических книг о политических лидерах, иностранный корреспондент в Москве, Пекине и Вашингтоне для Би-би-си, The Economist и The Times of London.