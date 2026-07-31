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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков о словах Дэйли про Россию на Кубке мира: «Приятная новость. Там будут участвовать все сильнейшие команды мирового хоккейного сообщества, турнир становится самым престижным соревнованием!»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на слова заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли о Кубке мира-2028.

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