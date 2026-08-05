Трамп заявил: Иран потерял возможность создать ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран лишился возможности создать ядерное оружие. Разработка сделки по урегулированию, включающая открытие Ормузского пролива и переговоры о запасах урана, идет с участием Омана и США в течение 60 дней.
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