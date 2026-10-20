🍇 Крымские учёные ищут защиту для винограда внутри самого растения Они изучают микроорганизмы, которые живут в тканях лозы, и проверяют, способны ли они противостоять развитию опасных заболеваний.
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