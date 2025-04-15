Элтон Джон помирился с Мадонной и записал совместный альбом с Брэнди Карлайл

То, что пока не удается политикам, весело разрулили поп-звезды. В объятиях сэра Элтона Джона и Мадонны, конечно, есть логика: глупо дуться друг на друга, когда даме хорошо за шестьдесят, а мужчине под восемьдесят.
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