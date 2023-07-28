Сенат Конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в следующем году

По данным канала C-SPAN, проводящего трансляцию заседания, в четверг, 27 июля, сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил законопроект об оборонных расходах на следующий финансовый год, объем которого составит более 880 миллиардов долларов.
По данным канала C-SPAN, проводящего трансляцию заседания, в четверг, 27 июля, сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил законопроект об оборонных расходах на следующий финансовый год, объем которого составит более 880 миллиардов долларов.
Свежие комментарии