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Сенат Конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в следующем году

Сенат Конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в следующем году

По данным канала C-SPAN, проводящего трансляцию заседания, в четверг, 27 июля, сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил законопроект об оборонных расходах на следующий финансовый год, объем которого составит более 880 миллиардов долларов.

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