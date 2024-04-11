Тоннель на пересечении МСД с Симферопольским шоссе готов почти на 70%

Специалисты завершили устройство железобетонной плиты перекрытия и стен из свай тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии