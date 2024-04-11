Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Если не наведем порядок с пришлыми, то они могут не только сорвать турпоток, но и навсегда прославить криминогенную с...Туроператоры прог...
  • ninikooo Митусова
    И если проверить, то в каждом районе можно найти такие « потеряшки»,построенные без документов « за большое денежное ...Нелегальный склад...
  • Владимир 123
    Чем больше пробежишь,тем меньше останется...Беговой сезон отк...

Тоннель на пересечении МСД с Симферопольским шоссе готов почти на 70%

Тоннель на пересечении МСД с Симферопольским шоссе готов почти на 70%

Специалисты завершили устройство железобетонной плиты перекрытия и стен из свай тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх