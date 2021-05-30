СССР-Россия

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    Ну предположим. И Вы станете доверять???Кризис доверия на...

Прорыв возможен!

Прорыв возможен!

Правительство РФ готовит очередной план ускоренного развития страны. Проект обновленной «Стратегии-2030» – это не набор рассуждений об экономическом росте и возможных сценариях развития, которые раньше крепко-накрепко привязывались к ценам на нефть.

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