Прорыв возможен!

Правительство РФ готовит очередной план ускоренного развития страны. Проект обновленной «Стратегии-2030» – это не набор рассуждений об экономическом росте и возможных сценариях развития, которые раньше крепко-накрепко привязывались к ценам на нефть.
Правительство РФ готовит очередной план ускоренного развития страны. Проект обновленной «Стратегии-2030» – это не набор рассуждений об экономическом росте и возможных сценариях развития, которые раньше крепко-накрепко привязывались к ценам на нефть.
Свежие комментарии