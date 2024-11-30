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Региональная Юридическая Служба

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В Алтайском крае лидера отделения «Единой России» арестовали после обвинений в совращении старшеклассника

В Алтайском крае лидера отделения «Единой России» арестовали после обвинений в совращении старшеклассника

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю  сообщают о том, что по информации, опубликованной в телеграм-канале «Осторожно Новости», в Алтайском крае произошёл резонансный случай: лидера местного отделения «Единой России» арестовали по обвинению в  совращении старшеклассника.

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