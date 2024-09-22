В Ленобласти воссоздадут сцены боев за Невский плацдарм

Фестиваль уже стартовал Сегодня, 22 сентября, в Ленинградской области собрались более 300 реконструкторов из разных регионов России, которые воссоздадут сцены боев за Невский плацдарм в сентябре-октябре 1941 года в рамках Первой Синявинской операции.