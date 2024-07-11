Труп женщины с необычным тату найден под мостом в Новокубанском районе Краснодарского края

Труп женщины с необычным тату найден под мостом в Новокубанском районе Краснодарского краяОтдел уголовного розыска МВД России по Новокубанскому району Кубани устанавливает личность неизвестной женщины, труп которой обнаружили в реке Кубань под мостом в станице Прочноокопской.