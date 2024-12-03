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Новый год по-старорусски: Петровский путевой дворец приглашает москвичей на традиционные семейные забавы

Новый год по-старорусски: Петровский путевой дворец приглашает москвичей на традиционные семейные забавы

Узнать, как проводили зимние праздники в царской России, побывать на мастер-классе по изготовлению кокошников, научиться стрелять из лука и послушать рождественские песни петровских времен под аккомпанемент гусляра смогут ребята и взрослые, которые посетят в новогодние каникулы Дом приемов правительства Москвы.

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