Новый год по-старорусски: Петровский путевой дворец приглашает москвичей на традиционные семейные забавы

Узнать, как проводили зимние праздники в царской России, побывать на мастер-классе по изготовлению кокошников, научиться стрелять из лука и послушать рождественские песни петровских времен под аккомпанемент гусляра смогут ребята и взрослые, которые посетят в новогодние каникулы Дом приемов правительства Москвы.