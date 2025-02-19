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Царьград

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Иран предлагает помощь в переговорах РФ и США по урегулированию на Украине

Иран предлагает помощь в переговорах РФ и США по урегулированию на Украине

Иран выразил готовность поддержать переговоры между Россией и США по завершению конфликта на Украине.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Жиды не пустят Иран для переговоров.
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