Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Чтобы дури меньше было в голове": Лукашенко о пользе работы на земле для школьников. Зато у нас в школах будут учить трясти пятой точкой

"Чтобы дури меньше было в голове": Лукашенко о пользе работы на земле для школьников. Зато у нас в школах будут учить трясти пятой точкой

Пока в Белоруссии на самом высоком уровне пропагандируется и внедряется труд детей на приусадебных школьных участках, чтобы "дури меньше было в голове", у нас в школах будут учить чирлидерш — девушек в коротких юбках, которые, как в пошлых американских кинокомедиях «про это», трясут своей пятой точкой в перерывах спортивных матчей.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Браво Батьке Лукашенко!!!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Уважаю Лукашенко!!!
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12 час.

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