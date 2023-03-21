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Politico: Зеленский не критикует Китай за связи с Россией из-за страха потерять инвестора

Politico: Зеленский не критикует Китай за связи с Россией из-за страха потерять инвестора

Президент Украины Владимир Зеленский способен резко раскритиковать разные страны, например, Венгрию и Германию, за политические и экономические связи с Россией, однако он этого не делает в отношении Китая.

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