Apple запретила установку приложений в обход App Store. Компания закрыла доступ к системе инструменту iMazing, который позволял легко ставить на iPhone российские банки и другие удалённые из магазина приложения https://t.
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