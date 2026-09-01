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Царьград

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Хрупалла заявил о готовности АдГ к диалогу после выборов 6 сентября

Хрупалла заявил о готовности АдГ к диалогу после выборов 6 сентября

Тино Хрупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", выразил готовность к сотрудничеству с другими партиями после выборов в Саксонии-Анхальт 6 сентября.

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