Новая Toyota Camry XV80 официально пришла в Казахстан: все цены

В СНГ четырёхдверка предложена в арабской спецификации: базовый вариант оснащается 2,5-литровым «атмосферником» (204 силы) и 8-ступенчатым автоматом, за доплату можно выбрать гибрид (230 сил) с похожим бензиновым мотором, электромеханическим вариатором и электродвигателем.