Стены выгорели, крыша обвалилась. Фото с места пожара в селе под Рубцовском

Жертвами происшествия стали три человека, в том числе 15-летня девочка Последствия пожара в селе Самарка / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю Минувшей ночью в селе Самарка Рубцовского района произошел пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии