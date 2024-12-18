Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в Волоколамске

На ледовой арене Дворца спорта «Лидер» зрители увидели целое созвездие известных фигуристов. Свое мастерство показали Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин и Екатерина Боброва, Артем Федорченко.
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