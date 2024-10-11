ТАСС: Госдеп США одобрил возможную продажу Эр-Рияду ракет и снарядов на $1 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет и снарядов на $1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.
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