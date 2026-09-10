Amur Mash сообщил о неработающих фонарях в центре Хабаровска

В центре Хабаровска не работают более 70% фонарей, что приводит к недостаточной освещенности улиц и набережной.
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