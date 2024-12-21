Финиан Канингхэм: Русская ответка за смерть генерала Кириллова должна посеять ужас и в Киеве, и в Лондоне

Нина Грекова

Моё личное мнение. Из Украины летят ракеты на российские мирные города? Надо ... чтобы наши ракеты летели не только на Украину .... если американская ракета -ответ по Американской базе или штату. Британская ракета по Британии, французская ракета - по Франции и т.д. Надо дать жёсткий отпор, иначе США и НАТО - ничего не поймут и будут считать нас слабаками.