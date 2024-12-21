Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Финиан Канингхэм: Русская ответка за смерть генерала Кириллова должна посеять ужас и в Киеве, и в Лондоне

Финиан Канингхэм: Русская ответка за смерть генерала Кириллова должна посеять ужас и в Киеве, и в Лондоне

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Комментарии
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Нина Грекова
Моё личное мнение. Из Украины летят ракеты на российские мирные города? Надо ... чтобы наши ракеты летели не только на Украину .... если американская ракета -ответ по Американской базе или штату. Британская ракета по Британии, французская ракета - по Франции и т.д. Надо дать жёсткий отпор, иначе США и НАТО - ничего не поймут и будут считать нас слабаками.
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1 час.
Борис Сторублевцев
А поезда из Азии  привозят кареглазых азиатов и закавказцев??? И никто этот поток не останавливает почему-то???
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1 час.
М
ММ
Орешником по офису Ми-6. Невиновных там нет!
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