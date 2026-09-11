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Газета.ру

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Умер инженер-конструктор космического комплекса "Энергия-Буран" Владимир Бугров

Умер инженер-конструктор космического комплекса "Энергия-Буран" Владимир Бугров

На 94-м году жизни умер инженер-конструктор космической техники, космонавт-испытатель и ведущий конструктор по комплексу для высадки человека на Луну и многоразовой космической системе «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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