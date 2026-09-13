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Царьград

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Икра по 23 тысячи – чтобы в Китае был праздник. Чиновники вывозят рыбу из России за наш счёт

Икра по 23 тысячи – чтобы в Китае был праздник. Чиновники вывозят рыбу из России за наш счёт

По итогам лета 2026 года отечественный рынок морепродуктов столкнулся с беспрецедентным ростом цен. Россия, обладающая колоссальными рыбными ресурсами, вдруг обнаружила, что её граждане не могут позволить себе рыбное меню.

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