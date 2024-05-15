ВСУ атаковали западной артиллерией и беспилотниками четыре региона РФ

Четыре региона России были атакованы ВСУ в ночь с 14 на 15 мая. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, украинские националисты использовали беспилотники и крупнокалиберные снаряды машин артиллерии, в том числе западного производства.
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