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ВСУ атаковали западной артиллерией и беспилотниками четыре региона РФ

Четыре региона России были атакованы ВСУ в ночь с 14 на 15 мая. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, украинские националисты использовали беспилотники и крупнокалиберные снаряды машин артиллерии, в том числе западного производства.

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