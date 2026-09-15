Минобороны: Ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Прошедшей ночью над Татарстаном сбили БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, беспилотники перехватили над соседними с Татарстаном Самарской и Ульяновской областями, а также над Белгородской, Курской, Саратовской областями и другими регионами страны.