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Татар-информ

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Минобороны: Ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Минобороны: Ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Прошедшей ночью над Татарстаном сбили БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, беспилотники перехватили над соседними с Татарстаном Самарской и Ульяновской областями, а также над Белгородской, Курской, Саратовской областями и другими регионами страны.

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