Cerebras раскритиковала NVIDIA за «вооружение» Китая ИИ-ускорителями Глава Cerebras Эн...

Cerebras раскритиковала NVIDIA за «вооружение» Китая ИИ-ускорителямиГлава Cerebras Эндрю Фельдман (Andrew Feldman) подверг критике NVIDIA за попытки компании уложиться в нормы, установленные новыми экспортными ограничениями США в отношении Китая, чтобы продолжить поставки ИИ-ускорителей в Поднебесную.
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