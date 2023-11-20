Cerebras раскритиковала NVIDIA за «вооружение» Китая ИИ-ускорителями Глава Cerebras Эн...

Cerebras раскритиковала NVIDIA за «вооружение» Китая ИИ-ускорителямиГлава Cerebras Эндрю Фельдман (Andrew Feldman) подверг критике NVIDIA за попытки компании уложиться в нормы, установленные новыми экспортными ограничениями США в отношении Китая, чтобы продолжить поставки ИИ-ускорителей в Поднебесную.