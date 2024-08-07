Смотрим на пловчиху Луану Алонсо, которую выгнали из Олимпийской деревни, чтобы она не соблазняла спортсменов

20-летняя парагвайская пловчиха создавала «неприемлемую атмосферу» в Олимпийской деревне. Луану Алонсо считают самой красивой участницей Олимпиады-2024 в Париже Знакомьтесь: это 20-летняя Луана Алонсо, которую выгнали из Олимпийской деревни, потому что она портила всем настрой «спорт и только спорт».
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