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Смотрим на пловчиху Луану Алонсо, которую выгнали из Олимпийской деревни, чтобы она не соблазняла спортсменов

Смотрим на пловчиху Луану Алонсо, которую выгнали из Олимпийской деревни, чтобы она не соблазняла спортсменов

20-летняя парагвайская пловчиха создавала «неприемлемую атмосферу» в Олимпийской деревне. Луану Алонсо считают самой красивой участницей Олимпиады-2024 в Париже Знакомьтесь: это 20-летняя Луана Алонсо, которую выгнали из Олимпийской деревни, потому что она портила всем настрой «спорт и только спорт».

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У организаторов Трансендерных игрищ появилось подозрение, что пловчиха предавалась утехам с мужиком, что недопустимо по новым требованиям к гендерному говноправию. С любой лесбой - пожалуйста,  с мужиком - нельзя! От таких &quot;слабых звеньев&quot; будут безжалостно избавляться!
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18 час.
Александр
А вдруг пидорисня перекинется в натур лагерь. Это-ж катастрофа!
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16 час.

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