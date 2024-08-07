Смотрим на пловчиху Луану Алонсо, которую выгнали из Олимпийской деревни, чтобы она не соблазняла спортсменов

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Леонид Ла Рошель

У организаторов Трансендерных игрищ появилось подозрение, что пловчиха предавалась утехам с мужиком, что недопустимо по новым требованиям к гендерному говноправию. С любой лесбой - пожалуйста, с мужиком - нельзя! От таких "слабых звеньев" будут безжалостно избавляться!