Politico: США выступают против включения формулировки «дальнейшая поддержка» Украины в заявление G7

В ходе обсуждения ряда вопросов, включая и Украину, министрами финансов стран «Большой семерки» (G7) в Канаде Вашингтон занял позицию по ситуации вокруг Украины, которую трудно было бы представить при Джо Байдене.
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