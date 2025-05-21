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Politico: США выступают против включения формулировки «дальнейшая поддержка» Украины в заявление G7

Politico: США выступают против включения формулировки «дальнейшая поддержка» Украины в заявление G7

В ходе обсуждения ряда вопросов, включая и Украину, министрами финансов стран «Большой семерки» (G7) в Канаде Вашингтон занял позицию по ситуации вокруг Украины, которую трудно было бы представить при Джо Байдене.

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