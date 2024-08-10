Как понять, действительно ли вашу семью преследуют роковые неудачи или «проклятие» поддерживается лишь стереотипами, которые передаются из поколения в поколение? Какие повторяющиеся сценарии должны вас насторожить? И как остановить действие родового прокл

Семейное проклятие — это сценарий, передаваемый от семьи к семье. Если посмотреть на это с эзотерической или даже религиозной точки зрения, то это целенаправленное негативное воздействие на семью с целью наказать семью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии