Предвыборная программа Слуцкого. Что предлагает изменить в России новый лидер ЛДПР?

Одно из основных положений программы касается СВО. А именно, скорейшего ее завершения Кандидаты на пост президента продолжают обнародовать свои предвыборные программы: ранее это уже сделали Владислав Даванков от "Новых людей" и Николай Харитонов от КПРФ.