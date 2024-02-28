Предвыборная программа Слуцкого. Что предлагает изменить в России новый лидер ЛДПР?

Одно из основных положений программы касается СВО. А именно, скорейшего ее завершения Кандидаты на пост президента продолжают обнародовать свои предвыборные программы: ранее это уже сделали Владислав Даванков от "Новых людей" и Николай Харитонов от КПРФ.
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