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«Тур де Ски». 5-й этап. Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Жув, Ангер, Масгрэйв, Крюгер, Фермойлен выступят в квалификации классического спринта

«Тур де Ски» 5-й этап Валь-ди-Фьемме, Италия Мужчины Спринт, классический стиль Начало квалификации – 14:15, финалов – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

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