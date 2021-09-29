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«Шериф» хлопнул «Реал», Жамнов возглавил хоккейную сборную России, «ПСЖ» победил «Ман Сити», идея Федуна, Милохин уронил Медведеву и другие новости утра

«Шериф» хлопнул «Реал», Жамнов возглавил хоккейную сборную России, «ПСЖ» победил «Ман Сити», идея Федуна, Милохин уронил Медведеву и другие новости утра

Доброе утро! Мы с хорошими новостями, ведь сегодня второй день Лиги чемпионов! А ещё мы уже подготовили для вас утренний дайджест ☀️ 1.

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Ruslan Zakirov
По новости №10. Если посмотреть нарезку на Матч-ТВ, то Газпром медиа решил защитить свой клуб и эти спорные моменты даже и не подвергаются особому рассмотрению, при этом фолов Барриоса и Чистякова просто отсутствуют в нарезке. Мой вывод: гол защитан верно, пенальти назначен верно, фолов не было, так как их нет в официальной нарезке.
Лена Мисько
Весь мир обсуждает как Себастьян Тилль из «Шерифа» пальнул «Реалу» победный мяч на последних минутах. Его брат Оливье заехал в «Уфу» летом 2018-го, а Себа очаровался бородатым шармом Карапетяна и в сентябре 2020-го поменял люксембургский «Прогрес» на регрессирующий «Тамбов», отыграл всего 7 матчей в РПЛ и направился в «Шериф». Самая сильная цитата Себастьяна Тилля о России звучит так: «Жить здесь гораздо дешевле, чем в Люксембурге». Звучит она глубоко потому, что погибающий клуб не оплатил услуги легионера. Впрочем, бесплатно трудился не только Тилль. Твиттер «Тамбова» сразу отметил гол Себастьяна в ЛЧ, а заодно признался в том, что тоже не получил денег. Здесь бы дать премию за отличную шутку, но ведь это может быть правдой, клубная касса закрылась ещё весной.
Ruslan Zakirov
Я не понял, Дюков же спасал Тамбов в прошлом сезоне, чтобы его любимчик Эль Капитанище, падающая звезда-дельфин, легенда, ролевая модель и гордость Питера смог стать лучшим голеадором. Или обещать не значит жениться?
Лена Мисько
не знаю уже забыла, а сейчас искать инфу лениво
Лена Мисько
у меня вопрос.... фиг с ним с лимитом, мы бы этого Тиля даром не взяли, у нас свой есть другое интересно.... про наши клубы и сборную говорят, что они неконкурентоспособны из-за низких скоростей в РПЛ, мол, игроки не привыкли играть на пределе и на скоростях. а что там за скорости в чемпионате Молдовы, что Шериф так гремит в ЛЧ?
кузнецов владимир
судя по результатам Шерифа в молдавском чемпионате ( 19 чемпионств при 22 участиях ) скорости у Шерифа запредельные, а остальные команды на месте стоят
Лена Мисько
и как они не отвыкают от запредельных скоростей при таких соперниках?
кузнецов владимир
у них есть выбор. либо играть всю жизнь за такие команды как Шериф, либо засветиться в еврокубках и попасть ну хотя бы в Вольфсбург. а у нас выбора нет. попал в РПЛ - считай жизнь удалась
Лена Мисько
Агент Селюк связал победу «Шерифа» над «Реалом» с отменой лимита на легионеров *** Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал «СЭ» победу «Шерифа» над «Реалом» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). «Наши паспортисты зарабатывают, как вся их [Шериф] команда. Это означает, что лимит обязательно стоит отменить в России. У нас «Рубин» покупает Игнатьева за 7 миллионов евро, а человек не играет в отличие от футболистов «Шерифа». Наши проиграли всем странам в Европе. Славу богу, что ещё сборная России не проиграла Мальте. Необходимо, чтобы РФС срочно начал реформы, только они и приведут наш футбол к вершинам», — сказал Селюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
Лена Мисько
ЦСКА тоже побеждал Реал, и лимит при этом был
кузнецов владимир
надо сказать что ЦСКА все же побеждал полу-дубль Реала
Лена Мисько
а в декабре 18, Реал дома тоже полудулем 0:3 влетел?
Лена Мисько
оба мачта у Реала был неполноценный состав?
кузнецов владимир
Модрич, Кроос и Бейл сидели в запасе
Сергей Микульский
Хочу заметить, что и ЦСКА играл практическим молодежным составом. Ушли братья Березуцкие, Игнашевич. Вспомни как ЦСКА Гончаренко в тот год предрекали затеряться в середине турнирной таблицы.
кузнецов владимир
не спорю, но у ЦСКА просто больше не было кого выставить, а у Реала было.
Сергей Микульский
Это точно
Лена Мисько
На графике 10 самых неравных матчей, сыгранных на данный момент в Лиге Чемпионов 2021/22. То есть таких, в которых одна из команд сильно доминировала Для оценки степени превосходства над соперником была использована модель (https://fivethirtyeight.com/methodology/how-our-club-soccer-predictions-work/) non-shot expected goals. Базируясь на исторических данных, она делает прогноз о том, сколько голов “должна” была забить каждая из команд. При этом, основывается модель на всех действиях игроков с мячом, за исключением ударов по воротам (пасы, перехваты, обводки, отборы) Вчерашний матч (https://t.me/markmatch/805) Реал Мадрид - Шериф является [пока что] самым неравным в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Даже без использования сложных статистических моделей, степень доминирования Реала можно ощутить по соотношению касаний внутри штрафной (78 против 7) или наклону поля (https://t.me/markstats/428) (89% в пользу Мадрида)
кузнецов владимир
а где матч Янг Бойз - МЮ?
Лена Мисько
может он не относится к самым неравным матчам?
кузнецов владимир
может и не относиться, но швейцарцы переиграли МЮ по количеству ударов 19-2, а по угловым 8-1, и при этом вполне вписались в российский лимит, выпустив на поле всего 6 легионеров, трое из которых вышли на замену
Лена Мисько
❗️Вратарь «Шерифа» Атанасиадис превзошел рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов, отразив 11 ударов на «Бернабеу» в матче с «Реалом»: у голкипера ЦСКА было 8 сейвов
Лена Мисько
Шериф, продолжай нас удивлять😍
Лена Мисько
Самая дорогая стенка мира выглядит так
Лена Мисько
А говорили, что Месси филонит в защите...
кузнецов владимир
конечно филонит. даже не то что не бегает, а просто лежит
Лена Мисько
зато как отважно лежит))
кузнецов владимир
Дубайским шейхам надо обязательно выкупить долги Барселоны, и тогда мы возможно увидим эмиратское дерби Дубай - Абу-Даби Барселона - МС
Лена Мисько
Опрос : Самая крутая победа андердога в истории Лиги чемпионов? - "Рубин" у "Барселоны" в 2009-м - "Шериф" у "Реала" в 2021-м
Ruslan Zakirov
Спартак-Реал против суперзвездного состава, Спартак-Неаполь против Марадонны, Спартак-Арсенал против суперзвездного тогда Тьерри Анри, Спартак-Аякс против половины сборной Голландии + Яри Литманнен...
Лена Мисько
опрос про более поздние года ;)
Лена Мисько
Алевтина Трофимова
Посмотрим, что будет дальше Я боюсь это чистая случайность Как Лестер и АПЛ
Лена Мисько
Тем интереснее наблюдать… не каждый год такое бывает
Лена Мисько
Жамнов: кандидатура Овечкина на ОИ-2022 даже не обсуждается **** Мы всё понимаем, но до Олимпиады ещё играть и играть. А главный тренер сборной сразу выдаёт грин-кард 36-летнему хоккеисту, у которого могут быть и травмы, и спад в игре. Александр Овечкин - легенда, но речь идёт не о турнире легенд, а о турнире сильнейших в мире на сегодняшний день. Мы совсем не уверены, в том, что Овечкин, на данный момент, проходит в топ-6 сборной России. Алексей Юрьевич должен всё-таки делать более взвешенные высказывания относительно состава сборной команды.
Лена Мисько
Опрос : Овечкин должен быть в составе сборной? - Да, при условии хорошей формы - Да, в любом случае! - Нет, даже если будет хорошо играть. Он не вписывается в тактический рисунок - Нет, при условии плохой формы - Вы о чём вообще? Кто всё-таки тренер сборной?!
кузнецов владимир
а есть хоть какая-нибудь альтернатива? понятно что Овечкин уже старый и медленный, но кого поставить на его место? В сборную на ОИ надо 8 крайних нападающих, из тех кто прямо сейчас лучше чем Овечкин знаю двоих: Кучеров и Панарин. Тарасенко с хронической травмой плеча, и не факт что вообще будет играть, Свечников - молод еще, его олимпиада следующая. Все остальные слабее. Так что Овечкин наше все.
Лена Мисько
если альтернативы нет, и у Ови будет желание/ возможность, значит поедет на ОИ Свечникову 22 года, это молод еще? )
Лена Мисько
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий, что молодые спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплатить компенсацию подготовившим их спортивным школам. Спортсмен будет обязан выплатить компенсацию школе в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку. Порядок осуществления такой выплаты будет определен Минспортом. Подобные механизмы зарекомендовали себя, например, в футболе, где клубы выплачивают солидарные выплаты школам, воспитавшим игрока. В пояснительной записке также говорится, что, например, в хоккее складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, используя пробелы в российском правовом регулировании, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо трансферных выплат. @pressbox
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [29.09.21 00:15] Победа Шерифа очень полезная штука. Помимо всегда прелестных сказок про Давидов, Голиафов, про головокружительность сенсаций, круглый мяч и счет 0:0 перед началом любой игры. Это история про умение работать и болтовню. За копейки можно собрать по миру – от Узбекистана до Тамбова - людей, которые смогут обыграть «Реал». Это, кстати, небольшой привет и самому «Реалу», но в гораздо большей степени привет тем, кто покупает за два бюджета «Шерифа» Тикнизяна и Марадишвили или считает, что приобретать легионеров дешевле миллиона евро – это стыдно. Про лимит, конечно, красочно получается. Потому что такие истории действительно ставят простой выбор. Либо вы идете по пути Галицкого, готового никогда и ничего не выиграть (его слова!), но играть в атаку и выпустить 11 воспитанников на поле. Либо вы идете по глобальному пути, когда национальность есть у клуба, но не у его игроков. И имеете шанс любоваться красотой счета на табло и блеском позолоты на каком-нибудь кубке.
Лена Мисько
А то что «грозный» Брюгге вынес грозный «РБ Лейпциг», почему-то все молчат.
Сергей Микульский
Ещё немного и я стану фанатом Шерифа!))))
Лена Мисько
обожди... вечером захочется стать фанатом «Мальмё»
Сергей Микульский
Желаешь, что бы Зенит проиграл?
Лена Мисько
люблю сюрпризы и сенсации
Сергей Микульский
Мне думается, что сейчас проигрыш наших клубов в Европе уже давно не сенсация, а горькая действительность.
Лена Мисько
победа таких команд как Шериф и Мальмё все равно сенсация. имхо
Сергей Микульский
Теперь после феерии Шерифа, Черданцева нужно будет по башке каждый раз стучать, когда он начнет свою песню про усталость и неопытность наших игроков в клубах.
Лена Мисько
Клубы РПЛ выдвинут Прядкину вотум недоверия, если он не уйдет сам * Клубы РПЛ планируют выдвинуть вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину. Это произойдет на общем собрании РПЛ 5 октября, если Прядкин сам не покинет пост по собственному желанию, утверждает Sport24. Сегодня появилась информация, что Прядкин действительно может покинуть пост руководителя лиги, а наиболее вероятным преемником считается глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Лена Мисько
Родители омских воспитанников академии «Авангарда» написали письмо Александру Крылову 💥💣 В опубликованном сообщении обеспокоенные папы и мамы заявляют, что в клубе от их детей буквально избавляются и делают ставку на иногородних воспитанников, на которых можно освоить бюджет. В следствии этого, они просят помощи у Александра Крылова, чтобы тот разобрался в данной ситуации
Лена Мисько
⚡️ Финские власти не допустили к матчу против Йокерита 6 игроков Ак Барса: вратарей Ахтямова и Валиуллина, защитника Хенкеля, нападающих Воронкова, Уила и Линдхольма. Матч - под угрозой срыва, потому что у Казани остался один вратарь Бобков.
Лена Мисько
Матч «Йокерит» - «Ак Барс» состоится 👀 Казанцы заявили вторым вратарем нападающего Дмитрия Кателевского. 🤔 Из-за запрета финских властей, не допустивших до игры трех форвардов, «Ак Барс» сыграет в три полноценных тройки атаки.
Лена Мисько
Дмитрия Квартальнова тошнит от того, что шестерых игроков «Ак Барса» не допустили на матч в Хельсинки. Из Казани все вылетали проверенными-перепроверенными не по одному разу. «Утром узнали, мы не раскатывались, ждали решения. С нашей стороны была вероятность пропустить матч. Почему решили играть? У нас были какие-то шансы? Не знаю, могли не выходить играть? Я не понимаю, конечно, было сложно. Знаете, вообще на эту тему разговаривать не хочу, вот вообще. Не буду даже говорить ничего. Тошнит от этого. Уил три теста сдал. Уил сдал три теста! Официально есть три теста! Три. Все – отрицательные. Мы что, зная прошлый год, повезём сюда кого-то даже сомнительного? Ну, ребят… Я уже сказал, вообще не хочется это обсуждать»
Лена Мисько
ШЕРИФ УЖЕ ЗАРАБОТАЛ ПОЧТИ 4 ГОДОВЫХ БЮДЖЕТА *** Шериф, выиграв у Реала, сейчас заработал 2,8 млн евро. Всего на их счету стало свыше 22 млн: 15,7 млн базовых, 1,2 млн за историю и 5,6 млн за 2 победы в группе. И это не считая части от ТВ и пары сотен тысяч евро, что они получат за количество побед на групповом этапе. * Это почти 4 их годового бюджета. Но и это не все: они точно теперь ещё один годовой бюджет выручат, продав греческого вратаря. Он точно подоржал на несколько миллионов за 2 часа. * Ну и спонсоры выстроятся в очередь, что тоже плюс для клуба и молдавского футбола в целом.
Лена Мисько
да ... вратарь просто орел у них
Лена Мисько
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». «Нас ждет очень важный матч в Лиге чемпионов. Мы должны выиграть. Первые три очка в Лиге чемпионов – это то, что нужно «Барсе», чтобы оказаться там, где она должна быть – на первом месте в группе. «Бенфика» – непростая команда, но мы верим, что можем победить», – сказал Лапорта в интервью клубному телевидению. «Барселона» сыграет с «Бенфикой» сегодня в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. * Источник — Notícias ao Minuto
Лена Мисько
🔥France Football объявил, что тройка претендентов на Золотой Мяч в этом году будет названа 8 октября, а сама церемония состоится 29 ноября.
Лена Мисько
❗️МОК: билеты на мероприятия зимних Олимпийских игры в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая. Доступ иностранных болельщиков будет невозможен. Иностранные журналисты, допущенные на Игры, будут проходить ежедневное тестирование.
Лена Мисько
❗️МОК: без карантина на Олимпийские игры в Пекин могут въехать только полностью вакцинированные спортсмены/участники/журналисты и т.п. Все, кто не вакцинирован обязаны пройти карантин в 21 день после прилёта в Пекин.
Сергей Микульский
Поздравляю питерский Зенит! Молодцы! Как всегда лучшим игроком питерцев был Дзюбиньо. Так классно отыграл, что уходя с поля был освистан своими же болельщиками! В общем лигу Европы весной Зенит себе уже застолбил.

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