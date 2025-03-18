Крымчан поздравили с годовщиной воссоединения с Россией

Договор был подписан 18 марта 2014 года Глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов поздравили крымчан с одиннадцатой годовщиной воссоединения с Российской Федерацией, передаёт «Крым 24».
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