Дорогу в аэропорт Толмачево отремонтируют по ночам к октябрю

По условиям контракта подрядчик должен тфрезерует изношенное покрытие, заменит бордюрный камень на остановках «Медвежий» и «Ягодинская», барьерное ограждение в районе кольцевой развязки на аэропорт Толмачево и заменит асфальтобетонное покрытие.