Дорогу в аэропорт Толмачево отремонтируют по ночам к октябрю

Дорогу в аэропорт Толмачево отремонтируют по ночам к октябрю

 По условиям контракта подрядчик должен тфрезерует изношенное покрытие, заменит бордюрный камень на остановках «Медвежий» и «Ягодинская», барьерное ограждение в районе кольцевой развязки на аэропорт Толмачево и заменит асфальтобетонное покрытие.

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